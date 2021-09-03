Общество

В Волгограде прошла панихида по погибшим в Беслане

Общество 03.09.2021 17:53
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03.09.2021 17:53


Сегодня в Волгограде в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память погибших в результате теракта в школе города Беслана в 2004 году. В храме Всех святых на Мамаевом кургане прошла панихида, на которой присутствовали сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, представители региональной общественной организации осетин "Алания", жители города.

"Даже спустя 17 лет мы помним те страшные события, которые потрясли весь мир своей жестокостью. Такое просто невозможно забыть", - считает замначальника отдела ГУ МЧС России по Волгоградской области Марина Никоненко.

О небольшом североосетинском городе весь мир узнал в сентябре 2004 года. 17 лет назад во время праздничной линейки 1 сентября боевики захватили школу в Беслане.
"Это ужасная трагедия, поэтому до сих пор Осетия в трауре. Мы никогда не забудем этих детей, они навсегда в наших сердцах и душах", - сказал зампредседателя Волгоградской региональной общественной организации осетин "Алания" Арсен Дауров.

Страшная трагедия произошла в школе №1 города Беслана (Северная Осетия). На торжественной линейке, посвященной началу учебного года, террористы захватили в заложники 1128 человек - детей, родителей и сотрудников школы. В течение двух с половиной дней мирных жителей удерживали в заминированном спортзале учебного заведения без воды и пищи. 3 сентября в ходе спасательной операции большинство заложников были освобождены. Погибли 334 человека, из которых 186 - дети. 

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