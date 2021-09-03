Уроки английского языка для начинающих





Знание английского – стало одним из обязательных условий для трудоустройства в солидные компании и карьерного роста. Спрос на изучение английского постоянно растет. Некоторые выбирают для этого частных репетиторов, другие ходят в специализированные школы, а самые продвинутые и практичные пользуются интернет-ресурсами, предлагающими дистанционное обучение.

Технологический прогресс

Внедрение инновационных технологий в сферу образования позволило устранить существующие ранее барьеры и добиться максимального эффекта. Коснулся технологический прогресс и сферы изучения иностранных языков, особенно английского. Наглядным примером этому является многолетний опыт онлайн-школы EnglishDom, предлагающей уроки английского языка дистанционно.

Преимущества виртуальных уроков

От привычных занятий в классных комнатах или в домах репетиторов онлайн-уроки отличаются удобством и эффективностью. Включиться в процесс вы сможете дистанционно, без походов в учебные заведения и потери времени. Для этого можно использовать персональный компьютер или ноутбук. Онлайн-школа предлагает специально разработанные для начинающих программы, позволяющие освоить язык с нуля.

Учебник английского

EnglishDom предлагает начинающим учебник и составленный по нему курс, которым смогут воспользоваться абсолютные стартеры. Для участия в курсе достаточно:

• знание алфавита;

• произношение простейших слов;

• желание обучаться;

• поэтапное освоение уроков;

• понимание значения отдельных слов;

• владение основными грамматическими правилами.

Каждый урок – это отдельная тема, посвященная грамматическим конструкциям. Также разработчики курса посвятили некоторые главы речевым оборотам. Сначала студенты знакомятся с теорией. Преподаватель объясняет рассматриваемую грамматическую категорию, подкрепляя ее практическими примерами. Затем учащиеся выполняют упражнения, позволяющие закрепить осваиваемый материал. В конце урока составляется словарь, а обучающийся получает домашнее задание с упражнениями.

Прохождение курса позволит обогатить словарный запас. Параллельно вы научитесь правильно строить предложения. Особое внимание уделяется произношению и устранению акцента. Кроме того, вы сможете систематизировать главные грамматические правила. Курс построен таким образом, чтобы учащиеся узнали и научились использовать распространенные схемы предложений. Это необходимое условие для освоения разговорного английского.



