Двоих волгоградцев ждет суд за попытку взорвать набитый миллионами банкомат

Расследования 03.09.2021 15:13
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03.09.2021 15:13
До 10 лет лишения свободы грозит двоим жителям Волгограда за попытку хищения большой суммы денег из банкомата. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое приятелей 26 и 40 лет ожидают суда под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Свою вину мужчины отрицают.
По данным следствия, ночью 6 мая текущего года обвиняемые совместно с сообщником пытались при помощи самодельного взрывного устройства удаленного действия повредить банкомат в открытом для круглосуточного доступа посетителей помещении банка. Однако их действия были замечены охранником в ходе видеомониторинга объектов, в связи с чем он успел включить сигнализацию. В банкомате на момент попытки хищения находилось более 2,5 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемых выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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