Двоих волгоградцев ждет суд за попытку взорвать набитый миллионами банкомат





До 10 лет лишения свободы грозит двоим жителям Волгограда за попытку хищения большой суммы денег из банкомата. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое приятелей 26 и 40 лет ожидают суда под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Свою вину мужчины отрицают.

По данным следствия, ночью 6 мая текущего года обвиняемые совместно с сообщником пытались при помощи самодельного взрывного устройства удаленного действия повредить банкомат в открытом для круглосуточного доступа посетителей помещении банка. Однако их действия были замечены охранником в ходе видеомониторинга объектов, в связи с чем он успел включить сигнализацию. В банкомате на момент попытки хищения находилось более 2,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемых выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.







