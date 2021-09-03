Коронавирус в Волгоградской области унес жизни еще 14 человек

Общество 03.09.2021 13:39
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03.09.2021 13:39
В Волгоградской области количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось на 14 человек. Таковы данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит федеральный оперативный штаб по итогам прошедших суток. Среди скончавшихся - 35-летний волгоградец, не имеющий хронических заболеваний. Всего в Волгоградской области уже 2323 человек стали жертвами COVID-19.
Также стало известно еще о 351 заболевшем инфекцией. Накануне сообщалось о 348 новых случаях. Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается примерно одинаковой на протяжении последних двух месяцев как по количеству заболевших, так и по уровню смертности.
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