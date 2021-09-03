Коронавирус в Волгоградской области унес жизни еще 14 человек





В Волгоградской области количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось на 14 человек. Таковы данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит федеральный оперативный штаб по итогам прошедших суток. Среди скончавшихся - 35-летний волгоградец, не имеющий хронических заболеваний. Всего в Волгоградской области уже 2323 человек стали жертвами COVID-19.

Также стало известно еще о 351 заболевшем инфекцией. Накануне сообщалось о 348 новых случаях. Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается примерно одинаковой на протяжении последних двух месяцев как по количеству заболевших, так и по уровню смертности.



