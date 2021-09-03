Волгоградский застройщик получил контракт на третью в городе школу-тысячник

Общество 03.09.2021 13:11
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03.09.2021 13:11
Победителем аукциона на строительство третьей в Волгограде школы на 1000 мест стал единственный участник АО «Приволжтрансстрой». Эта же компания ранее построила школу-тысячник в микрорайоне Родниковая долина и возводит вторую в Красноармейском районе, сообщили в мэрии Волгограда. Новое образовательное учреждение откроют на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе.
Контракт на 829,5 млн рублей должен быть завершен до 1 декабря 2022 года. Проектом в школе в 205 микрорайоне предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы, библиотека, лингафонные кабинеты, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, мастерские и лаборатории, пищеблок. Учебное заведение адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, во дворе будут обустроены спортивный городок с площадками, стадионом, беговыми дорожками.
Власти готовят документацию для строительства еще трех школ: на 1000 мест на улице Шекснинской в Дзержинском районе, на 1224 места – в Советском и Дзержинском районах. Всего с 2014 года в Волгоградской области построены пять школ, построены или реконструированы 67 детсадов.
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