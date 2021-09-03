Происшествия

Трое рабочих получили ожоги в результате ЧП на заводе в Волгоградской области

Происшествия 03.09.2021 13:01
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03.09.2021 13:01


Чрезвычайное пришествие, в котором пострадали трое рабочих, произошло сегодня на цементном заводе в Михайловке Волгоградской области. В экстренных службах ИА "Высота 102" сообщили, что, по предварительным данным, у двоих пострадавших ожоги почти 70% тела, их доставили в ожоговый центр в Волгоград. Еще один мужчина, у которого поражено 5% тела, госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.
На данным момент известно, что повреждения рабочие получили горячей пылью. Обстоятельства случившегося выясняются. По факту случившегося прокуратура Волгоградской области организовала проверку.
"По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила информагентству старший помощник прокурора Волгоградский области Оксана Черединина.
Доследственную проверку проводят и сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. По предварительным данным, ЧП произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. В результате на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие, получившие ожоги рук, туловища и головы, незамедлительно были госпитализированы. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

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