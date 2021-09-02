



Четвертый день парк Лесогород в микрорайоне Тулака в Волгограде не освещается в темное время суток. Об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные местные жители. «Сейчас уже в 7 часов вечера темно, а люди в это время только возвращаются с работы. Многие обычно ходят через парк, но с понедельника это почти невозможно – или ноги переломать, или фонариком на телефоне себе нужно подсвечивать», – пожаловались волгоградцы.

В мэрии Волгограда заявили, что Лесогород погрузился во тьму из-за неисправности на кабеле электроснабжения. «Обслуживающая организация ООО «Светосервис-Волгоград» уже закупила необходимые материалы для устранения нарушения, в ближайшее время освещение в сквере будет возобновлено», – пообещали в администрации Волгограда.