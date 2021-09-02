Общество

Парк Лесогород в Волгограде погрузился во тьму из-за порванного кабеля

Общество 02.09.2021 17:53
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02.09.2021 17:53


Четвертый день парк Лесогород в микрорайоне Тулака в Волгограде не освещается в темное время суток. Об этом ИА «Высота 102» сообщили возмущенные местные жители. «Сейчас уже в 7 часов вечера темно, а люди в это время только возвращаются с работы. Многие обычно ходят через парк, но с понедельника это почти невозможно – или ноги переломать, или фонариком на телефоне себе нужно подсвечивать», – пожаловались волгоградцы.
В мэрии Волгограда заявили, что Лесогород погрузился во тьму из-за неисправности на кабеле электроснабжения. «Обслуживающая организация ООО «Светосервис-Волгоград» уже закупила необходимые материалы для устранения нарушения, в ближайшее время освещение в сквере будет возобновлено», – пообещали в администрации Волгограда.
Сквер на улице Карла Маркса реконструировали в 2017 году, комплекс работ по благоустройству парка Лесогород предусматривал, в том числе, установку 20 новых уличных светильников. Всего на обновление единственной зеленой зоны в микрорайоне Тулака было потрачено 20 млн рублей: здесь построили фонтан, установили малые архитектурные формы, провели озеленение. В январе 2019 года Лесогород пострадал от рук городских вандалов, которые разобрали на части светящуюся фигуру снеговика – часть новогодней иллюминации.

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