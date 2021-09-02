Детский лагерь закрыли под Волгоградом за коронавирусные нарушения





За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в Светлоярском районе Волгоградской области по решению суда приостановлена деятельность детского оздоровительного лагеря. Как уточнила руководитель объеденной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением районного суда работа МБУ ДОЛ "Чайка" приостановлена на 30 суток. Это решение подлежит немедленному исполнению.

Нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов были выявлены 10 июля в МБУ ДОЛ "Чайка" при проведении расследования случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей, находящихся в этом лагере. Установлено, что перед началом второй смены сотрудниками учреждения вовремя не пройдены обследования на COVID-19, а работа медицинской сестры, обслуживающей детей в изоляторе, организована без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Директор оздоровительного лагеря в судебном заседании вину в совершении правонарушения признала. Учреждение привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.



