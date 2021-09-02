Экономика

ВТБ обнуляет ставку по Дальневосточной ипотеке

Экономика 02.09.2021 10:15 Новости компаний
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02.09.2021 10:15 Новости компаний


Со 2 сентября ВТБ начинает выдавать льготную Дальневосточную ипотеку по минимальной ставке – всего 0,1%. Соглашение об этом в присутствии Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова банк подписал с Минвостокразвития России в рамках ВЭФ-2021.
Ставка по программе с учетом комплексного страхования будет фиксированной вне зависимости от срока кредита. Ее получат клиенты, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Срок кредитования может составлять до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.
«Нашим безусловным приоритетом является возможность обеспечить российские семьи доступными условиями для покупки собственного жилья. Это касается и регионов ДФО, где квартирный вопрос для многих жителей остается актуальным. Поэтому мы первым из российских банков обнуляем ставку по Дальневосточной ипотеке на весь срок кредита. Для огромной части нашей страны ипотека становится, по сути, рассрочкой. За время действия программы спрос на нее со стороны заемщиков ВТБ достиг почти 20 млрд рублей, и мы уверены, что новые условия значительно увеличат этот показатель», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«Дальневосточная ипотека – это уникальное преимущество ДФО. Сегодня более 24 тысяч семей уже взяли ипотеку под 2% годовых на общую сумму свыше 90,6 млрд руб., что говорит о ее востребованности. Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и партнерами работает над увеличением доступности кредитов по программе. Благодаря соглашению с банком ВТБ у жителей ДФО появилась возможность приобрести жилье на еще более выгодных условиях. Такие инициативы, безусловно, способствуют повышению уровня жизни дальневосточников», – прокомментировал заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов.
Регионами-лидерами по объему заключенных сделок по Дальневосточной ипотеке в ВТБ являются Приморский (8,4 млрд рублей) и Хабаровский края (3 млрд), Республика Саха (Якутия) (2,8 млрд), Сахалинская (1,2 млрд) и Амурская области (1 млрд). Недвижимость по программе приобретают и жители соседних с ДФО субъектов: Алтайского края, Иркутской, Архангельской областей и Московского региона. В среднем первоначальный взнос по программе составляет 23%, а кредит оформляется на 19 лет.
Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 г. (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического /юридического лица на территории Магаданской области – до 31 декабря 2021 г.). В рамках программы можно приобрести недвижимость на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

 

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