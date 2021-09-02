Проломивший голову таксисту подросток ожидает суда в Волжском





Следственным отделом Волжского завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который обвиняется в тяжком преступлении. В СУ СК по Волгоградской области сообщили ИА «Высота 102» о направлении материалов следствия с обвинительным заключением в прокуратуру.

Напомним, вечером 21 июля текущего года на автозаправочной станции, расположенной на улице Логинова города Волжского, между 55-летним местным жителем и водителем такси произошел конфликт. Свидетелем инцидента стал 17-летний сын одного из участников конфлика, который решил вступиться за отца. Взяв из багажника отрезок металлической трубы, он нанес им один удар по голове таксиста. Пострадавший с места происшествия был госпитализирован в лечебное учреждение с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Благодаря стараниям медиков мужчине удалось выжить. Фигурант преступления был взят под стражу, где и находится в настоящее время.



