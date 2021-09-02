Попавшая под колеса пенсионерка умерла в больнице Волгограда

Происшествия 02.09.2021 10:37
0
02.09.2021 10:37
В одной из больниц Волгограда скончалась 65-летняя местная жительница после госпитализации с места ДТП в Красноармейском районе. Женщину утром 1 сентября сбил автомобиль Lada Vesta, за рулем которого был 30-летний волгоградец, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, пенсионерка попала под колеса машины, когда пересекала улицу Судостроительную по нерегулируемому пешеходному переходу.
Реклама
Массовая авария произошла на светофоре в Волгограде02.09.2021 16:08
Происшествия 02.09.2021 16:08
Вышел из больницы и потерялся: в Волгограде охранник помог найти пропавшего пенсионера02.09.2021 11:32
Происшествия 02.09.2021 11:32
В Волгоградской области самосвал едва не снес строящийся мост02.09.2021 10:36
Происшествия 02.09.2021 10:36
Волгоградский предпенсионер организовал подпольные поставки табака и спирта02.09.2021 10:30
Происшествия 02.09.2021 10:30
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом: водитель погиб01.09.2021 10:35
Происшествия 01.09.2021 10:35
На трассе Волгоградской области выбросили туши зараженных животных01.09.2021 10:28
Происшествия 01.09.2021 10:28
В Волгограде тушат пожар около бизнес-центра31.08.2021 14:27
Происшествия 31.08.2021 14:27
Женщина и трое детей ранены на перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)31.08.2021 10:42
Происшествия 31.08.2021 10:42
Росгвардейцы вытащили двух детей из горящего дома в Волгограде30.08.2021 15:25
Происшествия 30.08.2021 15:25
Кидало, как кеглю: в Волгоградской области в ДТП погибли двое парней, девушка в больнице30.08.2021 10:37
Происшествия 30.08.2021 10:37
Мошенник уговорил предпенсионера из Волгограда взять огромный кредит30.08.2021 10:27
Происшествия 30.08.2021 10:27
Три человека погибли в ДТП с цементовозом на трассе под Волгоградом30.08.2021 09:09
Происшествия 30.08.2021 09:09
«Пил и устраивал драки»: в загоревшейся квартире погиб 47-летний волгоградец (ВИДЕО)29.08.2021 10:53
Происшествия 29.08.2021 10:53
Под Волгоградом женщина и ребенок обратились к врачам после ДТП29.08.2021 10:41
Происшествия 29.08.2021 10:41
В Волгограде торговый павильон сгорел из-за неисправной сплит-системы29.08.2021 09:38
Происшествия 29.08.2021 09:38
Реклама