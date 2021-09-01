Общество

«Нас воспринимали как инопланетян»: волгоградский ординатор рассказала о работе в «красной зоне»

Общество 01.09.2021 18:03
0
01.09.2021 18:03




Физическую выносливость и эмоциональную стойкость волгоградские ординаторы назвали главными критериями работников ковидных госпиталей на встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Будущий медик Дарья Аликанкина, которая в октябре 2020 года стала работать в «красной зоне» на базе наркологической больницы в Волжском, рассказала, как поддерживала пациентов в тяжелом состоянии и как она и ее коллеги спасались от нервного перенапряжения.
Ординатор отметила, что перед тем, как отправиться в ковидный госпиталь, у нее и ее однокурсников была возможность отработать навыки в центре электронного медицинского образования на площадке вуза. «Мы могли обращаться за помощью к старшим коллегам, могли звонить преподавателям», – поделилась Дарья Аликанкина.
Напомним, студенты и ординаторы медицинского университета и колледжа сегодня встретились с губернатором на площадке вуза – Андрей Бочаров поздравил молодых людей с Днем знаний. Будущие медики попросили проработать меры поддержки по трудоустройству для тех, кто отработал в «красной зоне», и выделить дополнительный транспорт для доставки волонтеров из глубинки Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
01.09.2021 17:13
Общество 01.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 16:29
Общество 01.09.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 14:13
Общество 01.09.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2021 14:10
Общество 01.09.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 12:48
Общество 01.09.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 12:33
Общество 01.09.2021 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 12:01
Общество 01.09.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 11:20
Общество 01.09.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 10:54
Общество 01.09.2021 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2021 10:50
Общество 01.09.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 08:59
Общество 01.09.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2021 08:47
Общество 01.09.2021 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2021 17:57
Общество 31.08.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2021 16:26
Общество 31.08.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2021 15:40
Общество 31.08.2021 15:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:18
Эксперты поставили волгоградского губернатора в пример другим политикамСмотреть фотографии
19:37
«У нас карантин»: волгоградка разыскивает пропавшие деньги после оплаты долга судебным приставамСмотреть фотографии
18:03
«Нас воспринимали как инопланетян»: волгоградский ординатор рассказала о работе в «красной зоне»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинациейСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгахСмотреть фотографии
17:01
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долгиСмотреть фотографии
16:30
Красноярские инженеры занялись «Белым морем» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
16:29
Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрануСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисыСмотреть фотографии
14:10
Волгоградские студенты-медики из «красных зон» попросили облегчить им трудоустройствоСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»Смотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области селянина-безмасочника оштрафовали на 7,5 тыс рублейСмотреть фотографии
12:33
Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗСмотреть фотографии
12:19
Осужденному добавили срок за попытку нападения на начальника колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»Смотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области изменилась ситуация с распространением коронавирусаСмотреть фотографии
11:20
МегаФон предоставил скидку 20% студентам и учащимсяСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощиСмотреть фотографии
10:54
Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:50
Московский подрядчик попал в черный список из-за сорванного ремонта дома культуры под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом: водитель погибСмотреть фотографии
10:28
На трассе Волгоградской области выбросили туши зараженных животныхСмотреть фотографии
08:59
Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
08:47
Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и градаСмотреть фотографии
19:32
На волгоградских АГЗС закончился газСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде «героические» улицы уходят под водуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Geely ATLAS PRO: Новое поколение популярного внедорожникаСмотреть фотографии
16:56
Школьники узнают о правилах поведения в период коронавируса в игровой формеСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 