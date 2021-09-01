«Нас воспринимали как инопланетян»: волгоградский ординатор рассказала о работе в «красной зоне»

Общество 01.09.2021 18:03
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01.09.2021 18:03
Физическую выносливость и эмоциональную стойкость волгоградские ординаторы назвали главными критериями работников ковидных госпиталей на встрече с губернатором Андреем Бочаровым. Будущий медик Дарья Аликанкина, которая в октябре 2020 года стала работать в «красной зоне» на базе наркологической больницы в Волжском, рассказала, как поддерживала пациентов в тяжелом состоянии и как она и ее коллеги спасались от нервного перенапряжения.
Ординатор отметила, что перед тем, как отправиться в ковидный госпиталь, у нее и ее однокурсников была возможность отработать навыки в центре электронного медицинского образования на площадке вуза. «Мы могли обращаться за помощью к старшим коллегам, могли звонить преподавателям», – поделилась Дарья Аликанкина.
Напомним, студенты и ординаторы медицинского университета и колледжа сегодня встретились с губернатором на площадке вуза – Андрей Бочаров поздравил молодых людей с Днем знаний. Будущие медики попросили проработать меры поддержки по трудоустройству для тех, кто отработал в «красной зоне», и выделить дополнительный транспорт для доставки волонтеров из глубинки Волгоградской области.
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