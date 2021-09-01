В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгах

Экономика 01.09.2021 17:08
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01.09.2021 17:08
Производственный комплекс вблизи Волги в Красноармейском районе Волгограда выставлен на продажу за 75,58 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", которое является организатором торгов, недвижимое имущество принадлежит ООО "КБ "Роспромбанк".
По данным СПАРК, указанное юридическое лицо, зарегистрированное на ул. Большая Никитская в Москве, находится в стадии ликвидации с декабря 2016 года. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана в сентябре 2016-го. ООО "КБ "Роспромбанк" признано несостоятельным (банкротом) в ноябре этого же года.
Выставленный на продажу лот включает в себя производственный комплекс из девяти нежилых зданий общей площадью 5 914,8 кв. м и прилегающий к нему земельный участок площадью 327 784 кв. м. Объекты расположены по адресу ул. Шпалозаводская, 1 на берегу реки Волги вблизи автомагистрали.
В ГК "Агентство по страхованию вкладов" отметили, что деньги от реализации имущества пополнят конкурсную массу должника и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.
Согласно открытым данным, в сентябре 2016 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Российского промышленного банка, (Роспромбанк, ООО, (рег. № 3204, г. Москва). Тогда регулятор сообщал, что "КБ "Роспромбанк" проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.
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