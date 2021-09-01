Экономика

Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ

Экономика 01.09.2021 13:20 Новости компаний
0
01.09.2021 13:20 Новости компаний


C 1 сентября ВТБ предоставляет клиентам среднего и малого бизнеса предодобренный кредит в форме овердрафта к расчетному счету. Кредит до 10 млн рублей банк оформляет и выдает онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения.
Овердрафт позволяет проводить платежи при нехватке денег на счете, кредитные средства для этого доступны в любой момент. Его размер для каждого клиента банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счету. Поручительство для оформления кредита не требуется. Комиссия за выдачу и неиспользованный лимит не взимается. Начисление процентов предусмотрено только за ту сумму, которую тратит клиент.
Предложение клиенты получают в интернет-банке для бизнеса. Им достаточно подтвердить одобренный лимит и контактные данные, выбрать счет для подключения овердрафта и подписать оферту квалифицированной электронной подписью. Обработка сделки занимает пять минут, и уже в течение дня клиент сможет начать пользоваться овердрафтом. Задолженность погашается автоматически в конце дня из поступлений на счет.
«Стратегия ВТБ направлена на поддержку предпринимателей на всех этапах развития бизнеса и 100-процентную цифровизацию продуктов и услуг. В этом году мы уже запустили предодобренные кредиты онлайн на любые бизнес-цели. Наше новое предложение позволит клиентам всегда своевременно расплачиваться с контрагентами, даже если собственных средств на счете недостаточно, или когда ситуация является экстренной. Клиенты могут подключить овердрафт на выгодных условиях, полностью онлайн и в максимально короткие сроки», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
«Оценка риска и расчет лимита овердрафта базируется на транзакционной модели, которая обрабатывает огромный массив данных о расчетных операциях клиента. Использование Big Data позволило разработать модель с высокой разделяющей способностью, что в свою очередь дает возможность клиенту получить овердрафт без обеспечения и за считанные минуты, а банку сохранить приемлемое качество риска по портфелю», − прокомментировал Денис Братцев, руководитель департамента корпоративных кредитных рисков − старший вице-президент ВТБ.
«Одним из приоритетов проводимой в ВТБ технологической трансформации является доступность всех финансовых услуг для клиентов в онлайн-режиме. Применение микросервисной архитектуры и использование передового технологического стека позволяет быстро адаптировать продукты и услуги в соответствии с новыми потребностями рынка, сочетая удобство и надежность для конечного пользователя. Безопасность онлайн-операций обеспечивается за счет применения электронной подписи и современных алгоритмов шифрования клиентских данных», − сообщил Филипп Майзенберг, руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.
Кредитом могут воспользоваться юридические лица и ИП, имеющие расчетный счет в ВТБ, при условии срока ведения бизнеса не менее 12 месяцев.　Условия по ставкам, лимитам и срокам рассчитываются индивидуально для каждого клиента.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
01.09.2021 17:08
Экономика 01.09.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2021 17:01
Экономика 01.09.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 15:40
Экономика 01.09.2021 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 12:59
Экономика 01.09.2021 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 12:03
Экономика 01.09.2021 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 10:27
Экономика 01.09.2021 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2021 10:11
Экономика 01.09.2021 10:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2021 19:32
Экономика 31.08.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.08.2021 17:18
Экономика 31.08.2021 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2021 16:25
Экономика 31.08.2021 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2021 14:42
Экономика 31.08.2021 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2021 13:16
Экономика 31.08.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2021 12:54
Экономика 31.08.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2021 15:54
Экономика 30.08.2021 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.08.2021 15:19
Экономика 30.08.2021 15:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:13
«Подведете не только вуз, но и страну»: на волгоградских студентов давят вакцинациейСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде промышленные «угодья» ликвидируемого банка распродают на торгахСмотреть фотографии
17:01
«Волгоградэнергосбыт» вернул «Волгоградмелиоводхозу» энергоснабжение и обязал погасить долгиСмотреть фотографии
16:30
Красноярские инженеры занялись «Белым морем» волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
16:29
Волнистые потолки и паркет в Доме офицеров в Волгограде взяли под охрануСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде разбойники с игрушечным оружием пришли за бесплатным кофеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисыСмотреть фотографии
14:10
Волгоградские студенты-медики из «красных зон» попросили облегчить им трудоустройствоСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»Смотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области селянина-безмасочника оштрафовали на 7,5 тыс рублейСмотреть фотографии
12:33
Скоростной трамвай в Волгограде запустили по новым рельсам до ВГТЗСмотреть фотографии
12:19
Осужденному добавили срок за попытку нападения на начальника колонии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»Смотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области изменилась ситуация с распространением коронавирусаСмотреть фотографии
11:20
МегаФон предоставил скидку 20% студентам и учащимсяСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области дорожают овощиСмотреть фотографии
10:54
Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников Волгоградской области вводится с 1 сентябряСмотреть фотографии
10:50
Московский подрядчик попал в черный список из-за сорванного ремонта дома культуры под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом: водитель погибСмотреть фотографии
10:28
На трассе Волгоградской области выбросили туши зараженных животныхСмотреть фотографии
08:59
Более 733 тысяч волгоградцев получат 10 тысяч рублей в сентябреСмотреть фотографии
08:47
Учебный год в Волгоградской области начнется с ливней и градаСмотреть фотографии
19:32
На волгоградских АГЗС закончился газСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде «героические» улицы уходят под водуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Geely ATLAS PRO: Новое поколение популярного внедорожникаСмотреть фотографии
16:56
Школьники узнают о правилах поведения в период коронавируса в игровой формеСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадокСмотреть фотографии
15:40
Прокурор Волгоградской области высадится на островеСмотреть фотографии
15:29
«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбыСмотреть фотографии
15:04
Двух медсестер подозревают в организации конвейера лжевакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 