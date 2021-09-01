В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»

6-7 сентября 2021 года в Волгограде пройдет III межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес». Традиционно он станет рабочей площадкой для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес.

В ходе открытого диалога участники смогут обменяться опытом, получить советы и инструменты от лидеров российского бизнеса.

Как отмечают организаторы, для участников форума приготовлен настоящий марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации, среди которых:







• Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию;







• Дмитрий Норка, Президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP. Специалист в области продаж и клиентских отношений;







• телеведущий программы "Орёл и решка" – Антон Зайцев расскажет о ведении бизнеса из любой точки мира и развитии своего блока;







• Якунина Наталия, директор по продвижению продуктов ВКонтакте;







• Евгений Купко, собственник и генеральный директор группы компаний «СушиВесла»;





• Михаил Грачев, генеральный директор ООО ТД «ГраСС»;





• Евгений Чуранов, сертифицированный эксперт Яндекс по обучению;





• Вагин Александр, генеральный директор брендингового Агентства SUPERMARKET;





