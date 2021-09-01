В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»

В ходе открытого диалога участники смогут обменяться опытом, получить советы и инструменты от лидеров российского бизнеса.
Как отмечают организаторы, для участников форума приготовлен настоящий марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации, среди которых:
Форум «ЗА БИЗНЕС-2021» – это полезные деловые контакты иэффективные инструменты для развития бизнеса для старта и расширения своего дела. В этом году мероприятие пройдет вновь в онлайн-формате - присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки страны и мира с доступом к интернету.
Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте za-business.ru.
Тех, кто заполнит заявку на участие, уже сегодня ждут бонусы – возможность получить авторские материалы о полезных инструментах, фишках и новых направлениях в сферах управления, маркетинга, продаж, личного бренда и мотивации от ведущих бизнес-экспертови спикеров форума.
Следить за анонсами и участвовать в конкурсах от партнёров можно на странице форума в VK.
Организаторы – Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.