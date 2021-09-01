Экономика

В Волгограде пройдет масштабный форум для молодежи «За бизнес»

Экономика 01.09.2021 12:59 Реклама
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01.09.2021 12:59 Реклама

6-7 сентября 2021 года в Волгограде пройдет III межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес». Традиционно он станет рабочей площадкой для молодых предпринимателей и тех, кто хочет открыть свой бизнес.
В ходе открытого диалога участники смогут обменяться опытом, получить советы и инструменты от лидеров российского бизнеса.
Как отмечают организаторы,  для участников форума приготовлен настоящий марафон эффективных кейсов от ведущих экспертов по управлению, маркетингу, продажам, личному бренду и мотивации, среди которых:

Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова», автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию;

Дмитрий Норка, Президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP. Специалист в области продаж и клиентских отношений;

• телеведущий программы "Орёл и решка" – Антон Зайцев расскажет о ведении бизнеса из любой точки мира и развитии своего блока;

Якунина Наталия, директор по продвижению продуктов ВКонтакте;

Евгений Купко, собственник и генеральный директор группы компаний «СушиВесла»;

Михаил Грачев, генеральный директор ООО ТД «ГраСС»;

Евгений Чуранов, сертифицированный эксперт Яндекс по обучению;

Вагин Александр, генеральный директор брендингового Агентства SUPERMARKET;

Денис Турищев – представитель от СБЕР, Дивизион Малого и Микро бизнеса, директор проектов развития экосистемы и отраслевой экспертизы и многие другие.
Форум «ЗА БИЗНЕС-2021» – это полезные деловые контакты иэффективные инструменты для развития бизнеса для старта и расширения своего дела. В этом году мероприятие пройдет вновь в онлайн-формате - присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки страны и мира с доступом к интернету.
Участие в форуме бесплатное, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте za-business.ru.
Тех, кто заполнит заявку на участие, уже сегодня ждут бонусы – возможность получить авторские материалы о полезных инструментах, фишках и новых направлениях в сферах управления, маркетинга, продаж, личного бренда и мотивации от ведущих бизнес-экспертови спикеров форума.
Следить за анонсами и участвовать в конкурсах от партнёров можно на странице форума в VK.
Организаторы –  Администрация Волгоградской области и Центр «Мой бизнес» Волгоградской области.





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