Общество

Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисы

Общество 01.09.2021 14:13 Новости компаний
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01.09.2021 14:13 Новости компаний


В минувшие выходные в рамках Фестиваля уличного кино, организованного МТС и онлайн-кинотеатром KION,состоялись показы короткометражного кино из конкурсной программы 2021 года. Гости Фестиваля не только выбрали лучший фильм, но и приняли участие в мастер-классах, розыгрышах подарков, спортивных активностях и образовательной программе Фестиваля.
Фестиваль уличного кино – это масштабный показ короткометражных фильмов под открытым небом, основная миссия которого – познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Для конкурсной программы этого года онлайн-кинотеатр KION отобрал девять работ, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.
Сразу после показа волгоградцы проголосовали за лучший фильм. Традиционно победитель программы выбирается с помощью фонариков, зажженных на смартфонах, а специальное устройство – люксометр – замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз, грант в размере 1 500 000 рублей.
Отдельно стоит выделить образовательную программу, представленную на Фестивале паблик-током «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров». Свое мнение в вопросе выразили киновед, кандидат искусствоведения, руководитель регионального направления Федерации Киноклубов, руководитель киноклуба "Альтернатива" (ВГИИК) Галина Жданкина; режиссер фильма «Показалось» Байбулат Батуллин; режиссер, лидер киноклуба «Альтернатива», куратор анимационных проектов Мария Галкина, а также руководитель по маркетингу МТС в Волгоградской области Елена Глушенкова.
PublikTalk прошел в живом открытом диалоге со зрителями. Все участники дискуссии пришли к выводу, что российские стриминговые платформы стремительно завоевывают отечественную публику, делая большие успехи в конкурентной борьбе с кинотеатрами. Стриминг-сервис правильно нацелен на оригинальность нового формата предлагаемого контента, как, например, стриминг KION от компании МТС. 
«Доступ к качественному культурному контенту сегодня особенно актуален, а формат Фестиваля позволяет познакомить волгоградцев с талантами в современном российском короткометражном кино. Я рада, что наши жители по достоинству оценили конкурсную программу и смогли проголосовать за лучшую, по их мнению, картину. Нам важно, что предоставление доступа всем желающим к программе Фестиваля на платформе KION позволяет показать уникальный контент большему числу зрителей»,– отметила руководитель по маркетингу Волгоградского филиала МТС Елена Глушенкова.
Галина Жданкина также подчеркнула важность тенденции, наблюдаемой в отдельных стриминг-платформах, привлекающих к сотрудничеству ведущих российских авторов как игрового, так и документального кинематографа. Она выразила оптимистичную точку зрения на ближайшее будущее наших лучших кинотеатров, которые будут отстаивать свое право на эксклюзивный показ фильмов, внедряя новые формы работы со зрительской аудиторией: «Уникальная атмосфера, магия темного зала, факт совместного переживания обязательно помогут им в этом. И социальную функцию, которую выполняли и выполняют наши кинотеатры, не заменят никакие онлайн-показы. А вместе кинотеатры и онлайн-платформы сделают выбор для зрителей более широким, содержательным и качественным».
После завершения конкурса все фильмы Фестиваля уличного кино можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION. 
В 2021 году Фестиваль проходит более чем в 1000 городов и населенных пунктах России. Программа показов в других городах – на сайте проекта.

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