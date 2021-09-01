Готовы ли волгоградцы променять походы в кино на онлайн-сервисы





В минувшие выходные в рамках Фестиваля уличного кино, организованного МТС и онлайн-кинотеатром KION,состоялись показы короткометражного кино из конкурсной программы 2021 года. Гости Фестиваля не только выбрали лучший фильм, но и приняли участие в мастер-классах, розыгрышах подарков, спортивных активностях и образовательной программе Фестиваля.

Фестиваль уличного кино – это масштабный показ короткометражных фильмов под открытым небом, основная миссия которого – познакомить аудиторию с независимыми картинами российских авторов. Для конкурсной программы этого года онлайн-кинотеатр KION отобрал девять работ, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие актеры.

Сразу после показа волгоградцы проголосовали за лучший фильм. Традиционно победитель программы выбирается с помощью фонариков, зажженных на смартфонах, а специальное устройство – люксометр – замеряет уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз, грант в размере 1 500 000 рублей.

Отдельно стоит выделить образовательную программу, представленную на Фестивале паблик-током «Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров». Свое мнение в вопросе выразили киновед, кандидат искусствоведения, руководитель регионального направления Федерации Киноклубов, руководитель киноклуба "Альтернатива" (ВГИИК) Галина Жданкина; режиссер фильма «Показалось» Байбулат Батуллин; режиссер, лидер киноклуба «Альтернатива», куратор анимационных проектов Мария Галкина, а также руководитель по маркетингу МТС в Волгоградской области Елена Глушенкова.

PublikTalk прошел в живом открытом диалоге со зрителями. Все участники дискуссии пришли к выводу, что российские стриминговые платформы стремительно завоевывают отечественную публику, делая большие успехи в конкурентной борьбе с кинотеатрами. Стриминг-сервис правильно нацелен на оригинальность нового формата предлагаемого контента, как, например, стриминг KION от компании МТС.

«Доступ к качественному культурному контенту сегодня особенно актуален, а формат Фестиваля позволяет познакомить волгоградцев с талантами в современном российском короткометражном кино. Я рада, что наши жители по достоинству оценили конкурсную программу и смогли проголосовать за лучшую, по их мнению, картину. Нам важно, что предоставление доступа всем желающим к программе Фестиваля на платформе KION позволяет показать уникальный контент большему числу зрителей»,– отметила руководитель по маркетингу Волгоградского филиала МТС Елена Глушенкова.

Галина Жданкина также подчеркнула важность тенденции, наблюдаемой в отдельных стриминг-платформах, привлекающих к сотрудничеству ведущих российских авторов как игрового, так и документального кинематографа. Она выразила оптимистичную точку зрения на ближайшее будущее наших лучших кинотеатров, которые будут отстаивать свое право на эксклюзивный показ фильмов, внедряя новые формы работы со зрительской аудиторией: «Уникальная атмосфера, магия темного зала, факт совместного переживания обязательно помогут им в этом. И социальную функцию, которую выполняли и выполняют наши кинотеатры, не заменят никакие онлайн-показы. А вместе кинотеатры и онлайн-платформы сделают выбор для зрителей более широким, содержательным и качественным».

После завершения конкурса все фильмы Фестиваля уличного кино можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION.