Иномарка впечаталась в фуру на трассе под Волгоградом: водитель погиб

Происшествия 01.09.2021 10:35
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01.09.2021 10:35
В результате ДТП на трассе в Светлоярском районе погиб 27-летний водитель Audi A4, еще один человек госпитализирован. Иномарка врезалась в грузовой автомобиль Scania рано утром 31 августа, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, близ села Червленое мужчина за рулем Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Водителя грузовика доставили в больницу с травмами.
Фото: Дмитрий Седов, ВКонтакте.
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