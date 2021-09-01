ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

Экономика 01.09.2021 10:27 Новости компаний
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01.09.2021 10:27 Новости компаний
ВТБ со 2 сентября запускает программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные к покупке у официальных дилеров в России. Клиенты смогут получить средства по льготной ставке 3% годовых.
«Одной из крупнейших экологических проблем в наше время является активное использование транспорта и связанное с этим загрязнение окружающей среды. Учитывая возрастающую значимость «зеленой» повестки, ВТБ предлагает ряд прогрессивных решений для устойчивого развития. Одним из первых шагов в этом направлении станут льготные кредиты на электроавтомобили, которые пользуются все большим спросом у жителей нашей страны. Они будут доступны заемщикам по минимальной ставке и сделают финансово комфортным приобретение электромобиля любого класса», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
Ставка по новой программе ВТБ составит 3% годовых и будет фиксированной при страховании автомобиля на весь срок кредита. Возможно оформление программы «ВместоКАСКО», которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Базовая ставка по продукту без каких-либо страховок составит 9%. Срок кредитования до 7 лет. Максимально возможная сумма кредита – 7 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.
Как отметил Анатолий Печатников, в последние годы популярность электроавтомобилей во всем мире растет в связи с возрастающими ценами на нефть. Однако в России на данный момент не сформирована инфраструктура и правила для их полноценного использования. «Объемы рынка электромобилей в нашей стране пока небольшие. Но несмотря на климатические условия, при комплексной проработке льготных тарифов для эксплуатации такого транспорта, запуске программы госсубсидирования для его покупки и создании инфраструктуры для подзарядки перспективы этого рынка в России значительны. Рассчитываем, что финансовая доступность электромобилей за счет льготных кредитных программ станет одним из первых этапов их популяризации в нашей стране», – подчеркнул зампред ВТБ.
ВТБ – один из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-августа 2021 года объем выданных автокредитов превысило 62 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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