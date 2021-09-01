Экономика

Банк «Открытие» передал поддержку инфраструктуры сайта провайдеру КРОК Облачные сервисы

Экономика 01.09.2021 10:11 Новости компаний
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01.09.2021 10:11 Новости компаний


Конкурс на администрирование в формате Managed service инфраструктуры сайта банка «Открытие», тестовой среды и среды разработчиков, размещенных в облаке стороннего провайдера, выиграл КРОК Облачные сервисы. Работы уже начались. Благодаря новому партнеру банк «Открытие» снизил нагрузку на ИТ-подразделение банка и обеспечил доступность и безотказность клиентских сервисов сайта в режиме 24х7.
Распределение инфраструктуры сайта open.ru по дата-центрам различных провайдеров позволяет банку «Открытие» добиваться высочайшего показателя uptime для своих сервисов. Базовые процессы, например, настройку и запуск виртуальных машин, развертывание кластеров Kubernetes, мониторинг инфраструктуры, команда сайта open.ru предпочитает отдавать на аутсорсинг.
Бизнес-юнит ИТ-компании КРОК начал предоставлять банку «Открытие» три линии технической поддержки, сообщая об инцидентах и помогая предотвратить проблемы в будущем. Банк «Открытие» получил поддержку в виде требуемых изменений в инфраструктуре и мониторинга ее работы на предмет ухудшения производительности, запуск кастомизированных инсталляций Kubernetes для сложных задач ИТ-разработки.
«Мы сфокусированы на постоянном развитии клиентских бизнес-сервисов, в том числе сайта open.ru. Задача банка — адаптировать его под требования рынка и делать все более удобным для пользователей. За те несколько лет, что мы используем модель аутсорсинга, удостоверились неоднократно в эффективности такого подхода», — рассказал Максим Гайбарян, начальник управления розничных систем банка «Открытие».
«Аутсорсинг поддержки облачных инфраструктур — тема трендовая. Часто клиенты не хотят менять провайдера, так как уже привыкли к работе с ним, либо же миграция на другую платформу кажется им долгой и трудной. При этом самостоятельная эффективная поддержка такой инфраструктуры затратна. В таких случаях привлечение еще одного игрока помогает снять с плеч груз забот по сопровождению и получить сервис высокого качества. Мы такие услуги оказываем не только в облаках российских провайдеров. Нередко администририруем в формате управляемых услуг платформы иностранных поставщиков облачных услуг», — дополнил Максим Березин, директор по развитию бизнеса КРОК Облачные сервисы.

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