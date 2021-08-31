Экономика 31.08.2021 16:25 Новости компаний
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31.08.2021 16:25 Новости компаний
ВТБ Онлайн продолжает адаптировать свои продукты и услуги для слепых и слабовидящих пользователей. Теперь они могут воспользоваться аналитикой доходов и расходов по картам и счетам, обменом валюты и услугами голосового ассистента. В целом им уже доступно 30% функционала мобильного и 80% - интернет-банка ВТБ.
Финансовая сводка по совершенным транзакциям и переводам доступна клиентам благодаря сервису «Персональный финансовый менеджер». Сервис обмена валют отменяет необходимость визита в офис, чтобы купить или продать валюту. Клиентам сегмента «Привилегия предлагается автообмен валют по заданному курсу. Можно оставить заявку на обмен валюты с указанием предполагаемого курса обмена, и операция совершится автоматически, если такой курс будет объявлен.
Пользователи с нарушением зрения могут воспользоваться услугами голосового ассистента, который поможет совершить перевод клиенту ВТБ, оплатить мобильную связь, получить справочную информацию по продуктам и услугам банка.
Ранее ВТБ Онлайн адаптировал для клиентов с нарушением зрения денежные переводы, оплату услуг ЖКХ и мобильной связи и другие сервисы.
«С момента глобального перезапуска ВТБ Онлайн в 2020 г. мы уделяем особое внимание удобству нашего приложения для слепых и слабовидящих пользователей, постоянно расширяя его функционал. В разработке новых сервисов участвуют сотрудники с нарушением зрения, которые отлично понимают, каким образом должен работать новый функционал. За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, в перспективе планируем адаптировать для них сервис для самозанятых, а также операции с инвестициями. Мы стремимся сделать ВТБ Онлайн полностью доступным для людей с нарушением зрения, а до конца 2022 года - для пользователей с нарушениями моторики, слабовидящих и клиентов с дислексией», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
ВТБ также начал адаптацию банкоматов для слепых и слабовидящих пользователей. Они оснащены специальным программным обеспечением с возможностью речевого вывода информации. Это позволяет пользователям самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.
Функционал доступен не только для карт ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Клиент с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые клавиши на клавиатуре. Слабовидящий клиент может настроить комфортную для себя цветовую схему, например, чтобы на белом экране отображался черный шрифт.
В настоящее время адаптировано в общей сложности 7000 устройств самообслуживания ВТБ для слепых и слабовидящих клиентов по всей России. О наличии такого устройства в своем городе клиент может узнать, позвонив в контактный центр банка. В планах — постепенная адаптация всех устройств.
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