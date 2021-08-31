В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадок





Прокуратурой Волгоградской области подведены итоги проверки соблюдения требований законодательства при обеспечении безопасности на детских площадках - они не радуют. В различных районах региона нашлись опасные для детей территории, рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Так, прокурором Быковского района внесено представление директору МКУ «Спортивная школа» в связи с наличием на площадке ГТО на территории ФОК «Стадион» незакрепленных элементов турников, что могло привести к травмированию детей. Приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Прокурор Дубовского района зафиксировал наличие коррозии более 50% конструкций, обеспечивающих устойчивость навесных качелей, лестниц на детских площадках около дошкольных образовательных учреждений.

В адрес руководителей МКУ «Городское хозяйство» и МКДОУ «Детский сад № 7» внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены.

На детских площадках парка «Аллея героев г.Калача-на-Дону», городского стадиона «Водник» вопреки установленным требованиям стационарные игровые комплексы «Машина», «Горка», «Вертушка», «Качалка двухместная» имели повреждения – отсутствовали сидения, ступени горки, имелись выпирающие острые конечности металла и рваный канат на игровом комплексе.





Не отвечала требованиям безопасности игровая площадка, расположенная в «Парке дружбы Волгоград-Баку» Центрального района Волгограда.

В целом значительная часть зафиксированных нарушений обусловлена отсутствием информационных материалов, содержащих требования к эксплуатации детских игровых площадок, а также непроведением их регулярных осмотров, констатировалив надзорном органе.

Такие нарушения пресечены по итогам проверок прокуратур Алексеевского, Быковского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Иловлинского, Киквидзенского, Суровикинского и других районов.

Всего в ходе проверки исполнения законодательства при эксплуатации спортивных и игровых площадок прокурорами выявлено более 200 нарушений, внесено 107 представлений. В суд предъявлено 3 административных исковых заявления, инициировано привлечение к административной ответственности 6 лиц.