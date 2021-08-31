Прокурор Волгоградской области высадится на острове





Прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведет личный прием граждан на острове Сарпинский. Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила ИА "Высота 102", что прием состоится 2 сентября с 12.00 до 14.00 в хуторе Кожзавод, 11. Предварительная запись по телефону: 8 (8442) 31-04-10.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность, пояснили в прокуратуре.



