Прокурор Волгоградской области высадится на острове

В Волгограде «героические» улицы уходят под воду31.08.2021 17:57
В Волгоградской области нашли десятки опасных детских площадок31.08.2021 16:26
«Может рухнуть стена»: в Волгограде чиновники бросили жителей разваливающейся пятиэтажки на произвол судьбы31.08.2021 15:29
Привитым учителям в Волгоградской области разрешили снять маски31.08.2021 15:00
Решением оперативного штаба руководителям общеобразовательных организаций региона рекомендовано разрешить педагогам проводить занятия без обязательного ношения масок. Однако послабление касается тех педагогических работников, кто выполнил требование регионального отделения Роспотребнадзора об обязательной...