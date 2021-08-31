Экономика

Банк «Открытие» добавил электронную подпись на токене в интернет-банк для МСБ

Экономика 31.08.2021 14:42 Новости компаний
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31.08.2021 14:42 Новости компаний


В интернет-банке «Бизнес-портал» для предпринимателей появились новые функции, упрощающие ведение бизнеса и использование финансовых продуктов банка «Открытие».
В интернет-банк для предпринимателей добавлен новый функционал – электронная подпись на токене. Теперь у клиентов «Открытия» есть выбор в способах подтверждения операций – это могут быть одноразовые СМС-коды или USB-токен. Использование СМС-кодов (простая электронная подпись) установлено в интернет-банке по умолчанию, а USB-токен (усиленная неквалифицированная электронная подпись) клиенты настраивают самостоятельно.
Кроме того, теперь в интернет-банке можно заказать бизнес-карту Mastercard на физическом носителе. Именную бизнес-карту, заказанную онлайн, клиенты получат в офисе банка, неименную – с доставкой домой или в офис компании.
Банк продолжает развивать сервис «Электронный чек», делая его удобнее для предпринимателей. Теперь клиенты могут получать в кассе наличные сразу на несколько целей, в одном электронном чеке их может быть до четырех. При визите в офис для получения наличных достаточно предъявить сотруднику банка оригинал паспорта и номер электронного чека из СМС. Для иностранных граждан – дополнительно миграционную карту и документ, подтверждающий право пребывания в РФ.
В разделе «Мои счета» теперь можно увидеть, из чего состоит остаток на расчетном счете. Отдельно отображаются собственные средства (без учета кредитов банка), кредитные средства (зачисленные транши/кредиты), а также овердрафт (остаток по овердрафту).
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

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