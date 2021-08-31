



Страховая компания «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» поздравляет всех студентов с началом учебного года и приглашает оформить полис ОМС, чтобы лечиться бесплатно.

В страховой компании ждут студентов и абитуриентов, которые прибыли из других регионов на учебу в гостеприимный город-герой Волгоград или тех, у кого изменились персональные данные: Ф.И.О., серия и номер паспорта, адрес места жительства и т.п., для получения нового полиса ОМС.

Полис ОМС нужен каждому для прикрепления к поликлинике и получения бесплатной медицинской помощи в лечебных учреждениях города, в котором проходит учеба.

Для оформления полиса ОМС необходимо предоставить: паспорт РФ и СНИЛС. Адрес регистрации может быть в другом регионе - для получения полиса имеет значение только место фактического проживания студента

Адрес и график работы офисов можно уточнить на сайте страховой компании «Капитал МС» www. kapmed.ru или по телефону call-центра: 8(8442)55-01-65.

Ваше здоровье – Ваш Капитал!



