Экономика

Банк «Открытие»: ФРС не спешит сворачивать QE

Экономика 30.08.2021 15:19
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30.08.2021 15:19


Управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Алексей Тихонов комментирует выступление главы ФРС Дж. Пауэлл на виртуальном симпозиуме в Джексон-Хоул.
Несмотря на августовский рост публичной активности «ястребиного» крыла ФРС и комментарии о необходимости приступить к сворачиванию покупок активов уже в этом году, по итогам виртуального симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС предпочел проявить осторожность. Дж. Пауэлл отметил необходимость оценить экономические последствия новой вспышки коронавируса в США, тем самым отложив анонс сокращения программы покупок активов как минимум до заседания 22 сентября.
В своем выступлении в рамках симпозиума Дж. Пауэлл зачитал небольшую лекцию об экстренных действиях ФРС для купирования последствий экономического кризиса на фоне пандемии Covid-19, и как они, наряду с масштабными фискальными мерами правительства США, позволили вернуть экономику к росту уже в текущем году.
Глава ФРС подробно остановился на инфляции, отметив, что она вызвана в основном не действиями ФРС, а влиянием пандемии на изменения в поведении потребителей, сбои в цепочках поставок товаров и дефицит рабочей силы в некоторых отраслях экономики на фоне ее постепенного «открытия». При этом, по словам Пауэлла, высокие темпы инфляции вызваны ростом лишь нескольких товарных групп и услуг, и в значительной части связаны с эффектом базы. ФРС по-прежнему придерживается мнения о том, что всплеск инфляции носит временный характер.
Мнение главы ФРС подтверждается фактами: так, в июле более 85% прироста цен пришлось всего на 7 компонент: энергоносители, продукты питания и общественное питание (доля расходов на питание в составе ИПЦ США составляет менее 14%), новые автомобили, отели и жилую недвижимость. Эффект базы также продолжает играть значительную роль: в июле при годовых темпах инфляции 5,4% г/г среднегодовой темп инфляции за два года (с июля 2019 г.) составил всего 3,2%.
Во время выступления Дж. Пауэлл коснулся вопроса о сокращении объема покупок активов, отметив, что на фоне быстрого восстановления рынка труда на июльском заседании ФРС был согласен с большинством коллег в том, что к сворачиванию количественного смягчения было бы целесообразно приступить уже в этом году. Также он заявил, что старт сокращения объема покупок активов не будет свидетельством готовности ФРС начать цикл подъема процентных ставок, до которого еще слишком далеко.
Несмотря на очень позитивную оценку текущей экономической ситуации и сохранение оптимизма в ее перспективах, Пауэлл все же отметил растущие для экономики риски из-за быстрого роста заболеваемости в США дельта-штаммом Covid-19. Действительно, несмотря на кампанию по вакцинации, еженедельное количество госпитализируемых людей превысило 95 тыс., что лишь немногим ниже зафиксированного пика в начале года (125 тыс.). Но при этом показатель продолжает быстро расти. В результате Дж. Пауэлл вновь повторил фразу о том, что ФРС будет принимать решения об изменении своей монетарной политики только по итогам получения данных экономической статистики, однозначно свидетельствующих об устойчивом движении экономики США к целевым уровням регулятора.
Финансовые рынки отреагировали на заявления главы ФРС ослаблением доллара, снижением доходностей казначейских облигаций США и ростом стоимости рисковых активов: индекс широкого рынка акций S&P 500 достиг в пятницу нового абсолютного максимума.

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