Неординарные решения и максимальная собранность: УК «Новый дом» показала свою диспетчерскую





Работа с людьми – всегда ответственное и непростое дело, особенно в диспетчерских службах. Не исключение и управляющие компании, диспетчеры которых первыми реагируют на обращения жильцов многоквартирных домов и сообщают им информацию из первых рук. В молодой управляющей компании «Новый дом», которая обслуживает почти 200 многоэтажек в Кировском и Красноармейском районах, работе аварийно-диспетчерской службы уделяют особое внимание.

«Именно диспетчер обеспечивает нормальное функционирование управляющей компании, – рассказала старший диспетчер УК «Новый дом» Вера Кузнецова. – В зоне его ответственности еще и координация действий рабочего персонала и ремонтных бригад, своевременное реагирование на звонки от жителей и обеспечение слаженной работы всего коллектива. Наша компания исправила ситуацию, сложившуюся при прежней УК. Сейчас мы работаем четко, аварийная бригада выезжает по звонку без задержек».

График работы у каждого диспетчера УК разный, но в любом случае аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно. Компания должна быть всегда готова ответить на звонки и дать максимально подробную и честную информацию по сложившейся ситуации. На плечах диспетчеров лежит и оперативное принятие решений.

«Мой рабочий день начинается в 7.45 с проверки материалов входящей корреспонденции и обращений граждан, затем я непосредственно приступаю к приему звонков и писем, – пояснила Вера Кузнецова. – В случае аварийной ситуации заявка сразу же передается бригаде для ее устранения. Остальные обращения мы незамедлительно отправляем руководителю и мастерам на эксплуатационные участки для решения вопроса».

Передать заявку в работу – это только первый шаг. На протяжении всего дня диспетчер поддерживает связь с мастерами участков многоквартирных домов для контроля и актуализации информации. Звонки от жителей поступают практически ежеминутно, поэтому диспетчеру нужно быть всегда внимательным, сконцентрированным, вежливым и отзывчивым на протяжении всего рабочего дня до 17.00.

«Порой волгоградцы принимают управляющую компанию за службу спасения, правоохранительные органы или муниципальные службы, – рассказала старший диспетчер. – Люди звонят с требованиями, которые находятся за пределами компетенции УК, а услышав отказ, грозят жалобами в прокуратуру и администрацию. Не так давно от диспетчера УК «Новый дом» потребовали отправить сотрудников на отлов бродячих собак и выставить оцепление из полицейских».

Случается, что диспетчер выручает специалистов управляющей компании неординарными идеями. Например, в аварийно-диспетчерскую службу позвонили во время очередного ливня – топило подвал. Мастера при осмотре обнаружили, что сорвало водоотлив, который при таком дожде отремонтировать было невозможно. Благодаря находчивости диспетчеров удалось выйти из ситуации: у резинового сапога отрезали носовую часть, приставили ее к трубе и отвели поток воды от подвала. Тем самым удалось избежать затопления всего подвала.

В аварийно-диспетчерской службе не бросают в беде и случайных прохожих, обратившихся за помощью. Не так давно на женщину в Красноармейском районе напала бездомная собака, которая разорвала ей юбку. Напуганная волгоградка забежала в диспетчерскую службу, где ее успокоили и помогли зашить юбку.