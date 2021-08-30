Доходы бизнеса в Волгоградской области выросли с начала года





На 67,4 миллиарда рублей или 20,4% выросли доходы бизнеса в Волгоградской области в первом полугодии текущего года - до 397,2 миллиарда рублей. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", были озвучены на расширенном заседании коллегии УФНС России по Волгоградской области.

При этом база для исчисления налога на прибыль также выросла, и, как следствие, увеличился налог к уплате, который составил 4,7 миллиарда рублей с ростом почти на 1,3 миллиарда или 36,4%.

Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов отметил, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в условиях распространения пандемии, в первом полугодии текущего года поступления налоговых платежей в бюджет РФ было исполнено в полном объеме, отмечены положительные темпы роста. Так, в консолидированный бюджет РФ от всех налогоплательщиков Волгоградской области поступило 110,8 миллиарда рублей налоговых платежей с темпом роста в 110,5 %. В консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 50,7 миллиарда рублей с темпом роста 102,5 %, в том числе в областной бюджет – 43,3 миллиарда.

Один из основных вопросов, рассмотренных на коллегии – погашение налогоплательщиками региона задолженности в бюджет. В результате проведенной налоговыми органами работы общая сумма погашенной задолженности от мер принудительного взыскания за отчетный период составила 5,7 млрд рублей. Задолженность граждан с начала года уменьшилась на 453 миллиона рублей.

На коллегии также были подведены предварительные итоги декларационной кампании. Отмечена и работа налоговых органов по легализации заработной платы. Так, за шесть месяцев текущего года более 2, 5 тысячи работодателей повысили оплату труда в соответствии с требованиями налоговых органов. Сумма дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц составила 55,1 миллиона рублей, а страховых взносов – 110 миллионов рублей.

В ходе заседания были заслушаны начальники инспекций, проведен анализ результатов работы инспекций и исполнения поручений Федеральной налоговой службы, обозначены задачи на 2021 год всем инспекциям региона. Отмечается, что в числе основных направлений работы - обеспечение налоговых поступлений и страховых взносов, снижение задолженности налогоплательщиков в бюджетную систему, повышение эффективности работы по досудебному урегулированию споров, повышение качества оказания государственных услуг и создание налогоплательщикам максимально комфортной среды для ведения бизнеса.



