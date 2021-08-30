



В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 16 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Суточная статистика смертности от опасной инфекции в регионе не радует два последних месяца – в среднем в регионе умирают от COVID-19 около полутора десятка человек каждый день. Всего в списке жертв коронавируса – уже 2276 человек. Это половина населения станицы Преображенская, являющейся административным центром Киквидзенского района . Здесь общая численность населения составляет менее 5 тысячи человек.

При этом количество новых случаев заболевания коронавирусом в Волгоградской области за минувшие сутки немного снизилось. Так, в регионе выявлен 351 новый заболевший. Накануне сообщалось о 356 случаях.



