Общество 30.08.2021 12:26
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30.08.2021 12:26
В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 16 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Суточная статистика смертности от опасной инфекции в регионе не радует два последних месяца – в среднем в регионе умирают от COVID-19 около полутора десятка человек каждый день. Всего в списке жертв коронавируса – уже 2276 человек. Это половина населения станицы Преображенская, являющейся административным центром Киквидзенского района . Здесь общая численность населения составляет менее 5 тысячи человек.
При этом количество новых случаев заболевания коронавирусом в Волгоградской области за минувшие сутки немного снизилось. Так, в регионе выявлен 351 новый заболевший. Накануне сообщалось о 356 случаях.
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