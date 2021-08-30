Минобороны передало Волгоградской области 11 знамен времен войны

Общество 30.08.2021 11:40
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30.08.2021 11:40
Одиннадцать знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве, торжественно передали Волгоградской области в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Ранее штандарты хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны РФ.
На торжественную церемонию в Волгоград прилетел министр иностранных дел Сергей Лавров. В аэропорту его встретил губернатор Андрей Бочаров, вместе они проследовали на главную высоту России. Здесь военнослужащие роты Почетного караула приняли штандарты на вечное хранение, которые затем разместили в ретро-автомобилях. Колонна со знаменами проследует по улице Рокоссовского, проспекту Маршала Жукова, улице 7-й Гвардейской, где проходил передний край обороны. Штандарты будут храниться в фонде музея-заповедника «Сталинградская битва».
Сергей Лавров и Андрей Бочаров почтили память защитников Родины и возложили цветы к Вечному огню, могилам маршала Советского Союза Василия Чуйкова и Неизвестного солдата.
«Люди умирали и защитили свою Родину в тяжелейших условиях. Это великое дело — эту память хранить. Уверен, что всегда будут приходить в те места, где знамена будут храниться, экспонироваться. То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению исторической памяти, имеет огромное значение для будущего всей нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики — она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров сегодня встретится с ветеранами Великой Отечественной войны в Белом зале администрации Волгоградской области и представителями общественности, школы народной дипломатии - в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
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