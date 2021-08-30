Общество

Престарелой жительнице Волгоградской области вернули незаконно снятую за чужой долг пенсию

Общество 30.08.2021 16:55
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30.08.2021 16:55


81-летней жительнице станции Качалино Иловлинского района Марии Яковлевне П. вернули более 11 тысяч рублей, которые сняли с ее карточки по решению мирового судьи за чужой долг. В компании «Ситиматик-Волгоград» пояснили, что сделали это, не дожидаясь отмены судебного приказа, по которому с бабушки взыскали сумму, почти равную ее пенсии,  за то, что она не оплачивала услугу по вывозу мусора. Однако выяснилось, что пожилая женщина  платила за все вовремя, но  ее перепутали с собственниками другого дома. 
Как сообщало ИА "Высота 102", о том, что Мария Яковлевна числилась в должниках, бабушка  узнала только тогда, когда судебные приставы сняли с ее карточки по решению мирового судьи более 11 тысячи рублей. Когда родные женщины  стали разбираться в ситуации, оказалось, что из-за ошибки в адресе на пенсионерку «повесили» чужие долги. В компании «Ситиматик-Волгоград» пояснили, что при начислении платы за вывоз мусора пользовались базой данных, предоставленных ИВЦ ЖКХ и ТЭК. Как выяснилось, в ней содержалась неверная информация. Бабушке и ее родным  принесены извинения со стороны «Ситиматис-Волгоград». В компании также решили вернуть пенсионерке незаконно снятые деньги до того, как будет отменен судебный приказ. 

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