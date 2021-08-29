Общество

В Волгоградской области стало меньше безмасочников

Общество 29.08.2021 17:46
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29.08.2021 17:46


За пять рабочих дней уходящей недели чиновники и полицейские выписали 250 протоколов жителям Волгоградской области, находившимся без масок в магазинах и общественном транспорте. За тот же период прошлой недели на аналогичных нарушениях поймали 267 безмасочников.
Под административное наказание попали и юридические лица, которые закрыли глаза на отсутствие масок у покупателей и пассажиров, сообщили в оперативном штабе региона. Пренебрегшим правилами безопасности людям грозит штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей максимальная сумма составляет 50 тысяч рублей, для фирм – до 300 тысяч рублей.
В Волгоградской области действуют ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Жители всех возрастов обязаны использовать маски, находясь в автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутках и такси, в магазинах и на рынках, в общественных местах.

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