



Непривитых жителей Волгоградской области, чья деятельность попадает под постановление территориального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, с 30 августа могут отстранить от работы. Такие рекомендации работодателям дает Роспотребнадзор. С разъяснениями по этому вопросу выступил и Минтруд, отметив, что отстранение от работы непривитых сотрудников носит всего лишь рекомендательный характер. Решение отстранять или нет остается за работодателем.

«Указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника», - поясняет министерство. Данные вопросы регулируются не трудовым законодательством, а законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Отмечается, что граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия. Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

В случае отстранения от работы работник вправе обжаловать это решение в суде. Такие массовые иски, к примеру, на работодателей уже подали в Туле. Решения по ним еще не вынесены.



