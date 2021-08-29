Общество 29.08.2021 14:31
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29.08.2021 14:31
Непривитых жителей Волгоградской области, чья деятельность попадает под постановление территориального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации, с 30 августа могут отстранить от работы. Такие рекомендации работодателям дает Роспотребнадзор. С разъяснениями по этому вопросу выступил и Минтруд, отметив, что отстранение от работы непривитых сотрудников носит всего лишь рекомендательный характер. Решение отстранять или нет остается за работодателем.
«Указанные разъяснения носят рекомендательный характер, не являются нормативным правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника», - поясняет министерство. Данные вопросы регулируются не трудовым законодательством, а законодательством в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Напомним, главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева 27 июля текущего года подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Документ предписывает руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 30 августа. Второй компонент должен быть введен до 30 сентября.
Отмечается, что граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия. Вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.
В случае отстранения от работы работник вправе обжаловать это решение в суде. Такие массовые иски, к примеру, на работодателей уже подали в Туле. Решения по ним еще не вынесены.
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