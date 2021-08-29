«Пил и устраивал драки»: в загоревшейся квартире погиб 47-летний волгоградец (ВИДЕО)

Происшествия 29.08.2021 10:53
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29.08.2021 10:53
Тело 47-летнего мужчины обнаружили пожарные расчеты во время тушения пожара в одном из домов на улице Героев Шипки в поселке ГЭС в Волгограде. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации правил электроприборов, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Соседи погибшего вызвали пожарных в 16.07 накануе, 28 августа. «Я живу в соседнем доме, увидел дым и побежал туда, думал, может быть, чем-то смогу помочь, – рассказал местный житель Алексей Морозов. – Но зайти было нереально, все было в дыму, и буквально через 30 секунд приехали пожарные. Они сработали на славу, быстро вывели жильцов на улицу в специальных масках».
По данным МЧС, в квартире горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. «Горел диван, а мужчину пожарные обнаружили в кресле. Соседи рассказали, что здесь жила многодетная семья, но детей вроде забрала опека, – добавил очевидец. – Хозяин квартиры часто пил и водил друзей, были попойки, драки, не раз сюда вызывали участкового».
Горение было ликвидировано в 16.33. Другие жильцы дома не пострадали.
Фото и видео: Алексей Морозов, ВКонтакте.
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