Под Волгоградом женщина и ребенок обратились к врачам после ДТП

Происшествия 29.08.2021 10:41
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29.08.2021 10:41
Женщина и 9-летний ребенок пострадали в ДТП в Волжском. По данным регионального главка МВД, авария произошла накануне днем напротив дома №32 по бульвару Профсоюзов.
Водитель «Volkswagen Passat» не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем «Renault», который двигался впереди без изменения направления движения. В результате столкновения 29-летняя и 9-летняя пассажирки автомобиля «Renault» обратились за помощью в медицинское учреждение.
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