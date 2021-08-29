Волгоградскому лету предсказали жаркий финал

Общество 29.08.2021 10:05
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29.08.2021 10:05
В последние дни лета в Волгограде и области будет свыше 30 градусов тепла и без осадков. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 29-31 августа в районах области днем ожидается +27...+32°, а ночью возможно понижение температуры местами до +9°. Ожидается переменная облачность и ветер до 11-14 метров в секунду. В Волгограде существенных осадков в финальные дни лета не ждут. Днем будет +28...+30°, а ночью +16...+19°.
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