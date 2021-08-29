Экономика

В Волгоградской области ищут нового хозяина «московскому» птичнику

Экономика 29.08.2021 09:21
0
29.08.2021 09:21


Нежилое одноэтажное здание птичника выставлено на продажу в Волгоградской области по начальной цене 13,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы торгов, птичник площадью 1470 кв.м. находится во Фроловском районе на территории Краснолиповского сельского поселения. Имущество принадлежит компании из Московской области ЗАО «Агро Инвест», которое еще в 2015 году было признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества до сих пор длится конкурсное производство. 
В документах отмечается, что это повторные торги. Ранее птичник уже выставлялся на продажу.
Победителем торгов будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Отметим, что на торги выставлено и другое имущество ЗАО «Агро Инвест». Согласно представленной на торги документации, эта компания в 2013 году стала собственником волгоградского мясокомбината. Предприятие тогда продолжило деятельность под торговой маркой «Царь –продукт». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
27.08.2021 17:03
Экономика 27.08.2021 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 16:42
Экономика 27.08.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.08.2021 14:53
Экономика 27.08.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 13:39
Экономика 27.08.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 11:56
Экономика 27.08.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 11:20
Экономика 27.08.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 11:05
Экономика 27.08.2021 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 10:51
Экономика 27.08.2021 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2021 09:23
Экономика 27.08.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2021 13:40
Экономика 26.08.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2021 13:12
Экономика 26.08.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2021 12:36
Экономика 26.08.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.08.2021 10:38
Экономика 26.08.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2021 15:53
Экономика 25.08.2021 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.08.2021 15:17
Экономика 25.08.2021 15:17
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:10
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Томью»Смотреть фотографии
14:31
Отстранят от работы?: что грозит с 30 августа непривитым от COVID волгоградцамСмотреть фотографии
12:32
Коронавирус держит Волгоградскую область в напряженииСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские поликлиники получили моментальные тесты на COVIDСмотреть фотографии
10:53
«Пил и устраивал драки»: в загоревшейся квартире погиб 47-летний волгоградец (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:41
Под Волгоградом женщина и ребенок обратились к врачам после ДТПСмотреть фотографии
10:05
Волгоградскому лету предсказали жаркий финалСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде торговый павильон сгорел из-за неисправной сплит-системыСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области ищут нового хозяина «московскому» птичникуСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области снизились средние зарплаты медиковСмотреть фотографии
16:06
В школах Волжского торжественные линейки пройдут на обновленных площадкахСмотреть фотографии
15:36
Сотрудников Волгоградской областной думы проверят у психиатраСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградской области вшей у населения стало в два раза меньшеСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области не могут снизить распространение коронавирусаСмотреть фотографии
12:04
В Волгоградской области еще одно село отбили от пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
Словно под гипнозом: волгоградский пенсионер подарил аферистам 2 млн рублейСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде выскочивший на встречку водитель устроил крупное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
На трассе под Волгоградом иномарка влетела в асфальтоукладчикСмотреть фотографии
10:35
Камазист из Дагестана уложил водителя и пассажира BMW в волгоградскую больницуСмотреть фотографии
09:51
Массовые облавы на мигрантов прошли на полях, рынке и стройке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:16
Волгоградца за покрытую битумом машину отправили на исправительные работыСмотреть фотографии
21:50
Волгоградский губернатор развеял слухи об уходе в ГосдумуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Умер прокурор Киквидзенского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:49
Босс кальянной в Волгограде «надымил» на 50 тысяч рублей штрафаСмотреть фотографии
17:32
В Волжском наказали участников шоу на красной «копейке» с торчащими из окон пассажирами (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:42
В Волгограде выставили на продажу часть высотки бизнес-центраСмотреть фотографии
16:02
Банк «Открытие»: больше половины жителей юга не готовы платить за просмотр кинофильмовСмотреть фотографии
15:47
Учителя ОБЖ окончательно сняли с выборов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:14
Силовики раскрыли кровавое убийство на даче под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:53
Первый в Волгограде аквапарк открылся под занавес летаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 