В Волгоградской области ищут нового хозяина «московскому» птичнику

Экономика 29.08.2021 09:21
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29.08.2021 09:21
Нежилое одноэтажное здание птичника выставлено на продажу в Волгоградской области по начальной цене 13,7 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы торгов, птичник площадью 1470 кв.м. находится во Фроловском районе на территории Краснолиповского сельского поселения. Имущество принадлежит компании из Московской области ЗАО «Агро Инвест», которое еще в 2015 году было признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества до сих пор длится конкурсное производство.
В документах отмечается, что это повторные торги. Ранее птичник уже выставлялся на продажу.
Победителем торгов будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество.
Отметим, что на торги выставлено и другое имущество ЗАО «Агро Инвест». Согласно представленной на торги документации, эта компания в 2013 году стала собственником волгоградского мясокомбината. Предприятие тогда продолжило деятельность под торговой маркой «Царь –продукт».
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