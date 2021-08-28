В Волгограде выскочивший на встречку водитель устроил крупное ДТП











Четыре человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Советском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне поздно вечером напротив дома №12 по улице Шумского. Как установили инспекторы ГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Nissan Qashqai» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении с автомобилем «Peugeot 406» под управлением 38-летнего мужчины.

В результате пострадали оба водителя, а также 41-летняя и 13-летний пассажиры автомобиля «Peugeot 406». Всех госпитализировали каретами скорой помощи в больницу.



