На трассе под Волгоградом иномарка влетела в асфальтоукладчик





Три человека, среди которых ребенок, пострадали в ДТП с асфальтоукладчиком в Волгоградской области. Как уточнили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Дубовском районе на 638 км трассы «Сызрань-Волгоград».

Установлено, что 63-летний водитель автомобиля «Skoda Yeti» в 11 км от села Лозное не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с дорожно-строительной машиной. В результате ДТП в больницу доставлены водитель, 63-летняя и 12-летняя пассажирки легкового автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области