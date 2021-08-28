Камазист из Дагестана уложил водителя и пассажира BMW в волгоградскую больницу

Происшествия 28.08.2021 10:35
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28.08.2021 10:35
В столкновении «КамАЗа» с автомобилем BMW в Волгоградской области пострадали два человека. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 1015 км трассы «Москва-Астрахань» в Светлоярском районе.
По предварительной информации, 29-летний житель Дагестана, управляя автомобилем «КамАЗ», не выдержал дистанцию до впереди идущего автомобиля и при торможении выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем BMW X3. В результате 43-летний водитель иномарки и его 43-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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