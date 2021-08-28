В Волгоградской области еще одно село отбили от пожара







Пожарные накануне потушили ландшафтный пожар площадью около 1,5 га в районе села Лобынец Котовского района Волгоградской области. Огонь полыхал рядом с жилыми домами. В тушении пожара принимали участие сотрудники ПЧ №43, отдельного поста ПЧ №96 ст. Лапшинская, Лесхоза и администрации Лапшинского сельского поселения, пояснили ИА "Высота 102" в администрации района.





Пожарные уже не первый раз спасают населенные пункты от лесных и степных пожаров. В Даниловском районе огнеборцы три дня боролись за хутор Каменночерновский, в Камышинском отбили от огненной стихии село Семеновка. В регионе, между тем, сохраняется напряженная ситуация с природными пожарами из-за сухой и ветреной погоды.

Фото и видео: Instagram Романа Стрекаева.