Экономика

Банк «Открытие» ввел новые функции управления счетами в мобильном приложении для розничных клиентов

Экономика 27.08.2021 17:03 Новости компаний
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27.08.2021 17:03 Новости компаний


Новые функции мобильного приложения на Android банка «Открытие» позволят клиентам в любой момент получать полную информацию обо всех подписках на онлайн-сервисы и неоплаченных счетах.
В мобильном приложении банка на Android появилась новая категория операций - «Подписки». В ней собраны регулярные платежи за все онлайн-сервисы. Теперь клиентам «Открытия» не нужно самостоятельно следить за автоматическими платежами по различным подпискам, в деталях этих операций можно узнать подробную информацию о типе подписки и дате следующего списания.
Чтобы посмотреть информацию о подписке, сначала надо выбрать нужную карту на экране «Мои деньги». Затем открыть раздел «История операций» и выбрать подписку в списке операций -  на экране сразу появятся тип подписки и дата следующего списания платежа.
Кроме того, на главном экране мобильного приложения и в разделе «Платежи» появился счетчик начислений. Цифры в нем показывают, сколько начислений сейчас у клиента. Нажав на счетчик, клиент перейдет на экран «Счета на оплату» и увидит конкретные начисления. Счетчик учитывает все неоплаченные счета — новые и те, что уже выставлены раньше. Если счетов на оплату не останется, он исчезнет. Таким образом клиенты могут следить за состоянием оплаты счетов различных товаров и услуг, в том числе ЖКХ.

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