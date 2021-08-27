Учителя ОБЖ окончательно сняли с выборов в Волгоградской области

Выборы 27.08.2021 15:47
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27.08.2021 15:47
Сегодня Волгоградский областной суд отменил решение Даниловского районного суда, признавшего незаконным отказ в регистрации самовыдвиженцу, учителю ОБЖ Евгению Носаеву на выборах главы Атамановского сельского поселения. Как сообщает ИА "Высота 102", апелляционная инстанция встала на сторону ТИК по Даниловскому району, признав постановление об отказе в регистрации кандидата законным и обоснованным.
Согласно документам районной ТИК, Носаеву было отказано в регистрации из-за недостоверных сведениях в подписных листах. Так, согласно документу, для регистрации кандидату-самовыдвиженцу на должность главы Атамановского сельского поселения необходимо было представить не менее 10 подписей избирателей. Носаев представил 14, из которых недействительными были признаны 100% подписей избирателей, т.е все 14. В документе указано, что сведения о сборщике подписей в подписных листах были указаны не в полном объеме, в следствие чего все подписи в подписных листах признаны недействительными.
На этом основании самовыдвиженцу в регистрации отказали, однако он обжаловал постановление ТИК в суде.
За кресло главы Атамановского сельского поселения будут бороться два кандидата - действующий глава, единоросс Александр Гаврилов и кандидат от ЛДПР Елена Дьячина, которая работает диспетчером в Даниловской пожарно-спасательной части.
Отметим, что 17-19 сентября в Волгоградской области наряду с выборами депутатов Госдумы РФ пройдут выборы в органы местного самоуправления в 21 районе Волгоградской области.
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