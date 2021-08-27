Министра Лаврова ждут в Волгограде на передачу знамен времен войны

Общество 27.08.2021 14:47
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27.08.2021 14:47
Министерство обороны РФ передаст Волгограду 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве. На торжественную церемонию в понедельник, 30 августа, ожидается приезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Штандарты подразделений хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны. Их передача состоится в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане. Отсюда колонна ретро-автомобилей со знаменами проедет по улицам Рокоссовского, Жукова, 7-й Гвардейской, где проходил передний край обороны. Штандарты будут храниться в музее-панораме «Сталинградская битва», который включит их в фондовую коллекцию и проработает вопрос экспонирования.
Сейчас коллекция музея включает в себя более 70 боевых и шефских знамен. Теперь ее пополнит, в том числе, штандарт 193-й стрелковой дивизии, красноармейцы которой стояли насмерть в районе заводского поселка завода «Красный Октябрь». Боец дивизии Михаил Паникаха ценой своей жизни уничтожил фашистский танк, бросившись на него загоревшимся телом.
Фото: Ale_Mi, ru.depositphotos.com.
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