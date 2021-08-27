



Больше двух недель жители девятиэтажного дома на ул. Буханцева, 36 в Ворошиловском районе Волгограда испытывают настоящие мучения с водой, которая, с их слов, утекает в подвал жилого дома. "Нам постоянно отключают горячую воду, а вместо холодной из кранов еле-еле течет теплая вода. Мы не видим воды в квартирах, зато в подвале ее полно", - сообщили ИА "Высота 102" жители многоквартирного дома.





О проблеме с водоснабжением люди сообщили в коммунальные службы, которые еще в начале недели прибыли для ремонта сетей. Возле дома рабочие вырыли огромный котлован, который моментально заполнился водой. Ее пришлось откачивать не только из котлована, чтобы добраться до труб, но и из подвала и полуразрушенного колодца, расположенного около девятиэтажки. "Рабочие нам сообщили, что для того, чтобы ликвидировать аварию, им необходимо заменить 48 метров пришедшей в негодность трубы, а в итоге заменили всего 8 метров и уехали. Накануне нам дали горячую воду, но вместо холодной все равно течет теплая. Такое впечатление, что где-то переклинило, возможно, есть какое-то нарушение, которое так и не устранили", - сетуют жители дома.





В ООО "Концессии теплоснабжения" пояснили, что, действительно, аварийная бригада с 20 августа проводила замену ветхого участка трубопровода протяженностью 40 метров и диаметром 100 мм. "На время проведения работ абонентам была приостановлена подача ресурса. В данный момент работы по замене коммуникаций завершены в полном объеме, подача горячего водоснабжения возобновлена", - сообщили "Высоте 102" в ООО "Концессии теплоснабжения". В компании заверили, что до конца недели проведут благоустройство территории, где велись работы.





После подачи горячего водоснабжения сотрудники управляющей компании должны провести регулировку на внутридомовой сети, чтобы понять, остались ли проблемы в системе водоснабжения дома. Однако в ООО "УК Ворошиловского района", которое обслуживаем дом №36 по улице Буханцева, получить эту информацию не удалось - все телефоны управляющей компании постоянно заняты.



