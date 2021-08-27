Волгоградец забил пожилую мать до смерти





В причинении смертельных травм своей 73-летней матери подозревается 41-летний житель Волгограда. Как сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 17 августа пожилую женщину с множественными переломами ребер, черепно-мозговой травмой, а также ушибами и гематомами госпитализировали в больницу, где она скончалась. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело. Вскоре был установлен подозреваемый - сын погибшей женщины.

По данным следствия, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным, жил на пенсию матери. В очередной раз он вернулся домой пьяным и набросился с кулаками на женщину, которая в силу возраста и наличия различных заболеваний с трудом передвигалась по квартире. Крики пенсионерки услышали соседи и сообщили родственникам пожилой женщины, которые смогли попасть в квартиру только в сопровождении участкового уполномоченного полиции.

Избитую женщину госпитализировали, но спасти ей жизнь врачи не смогли. Подозреваемый по решению суда взят под стражу.



