Экономика

ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный KODIAQ

Экономика 27.08.2021 11:05 Реклама
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27.08.2021 11:05 Реклама

ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный ŠKODA KODIAQ, который поступит в продажу этой осенью. Стоимость новинки составит 1 961 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI, МКПП и передним приводом в комплектации Active, теперь предлагающей расширенный список оснащения.
Обновленный ŠKODA KODIAQ появится в шоу-румах российских официальных дилеров уже осенью. Стоимость переднеприводной версии с турбомотором объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. в сочетании с механической коробкой передач составит 1 961 000 рублей в комплектации Active. Более подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна в сентябре.
«Спустя три года после запуска производства KODIAQ в России мы представляем обновленную версию нашего семейного внедорожника, – комментирует Петр Шольц, руководитель марки ŠKODA в России. – Эта модель играет важную роль в кампании ŠKODA по развитию в сегменте SUV и пользуется неизменной популярностью среди россиян. Мы будем рады предложить ее усовершенствованную версию с новыми решениям для комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Мы намерены продолжить яркую историю успеха KODIAQ, сделав его еще более современным».
Обновленный KODIAQ приобрел эмоциональный и уверенный образ, а также улучшенные аэродинамические показатели. Приподнятый рельефный капот, новая фирменная решетка радиатора, установленная более вертикально, чем раньше, а также новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов придают автомобилю динамичный облик. Линии фар и задних фонарей стали более зауженными. Впервые для KODIAQ опционально предлагаются инновационные полностью светодиодные матричные фары.
Модель порадует будущих владельцев расширенным оснащением уже в комплектации Active, которая теперь включает в себя светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, автомобиль оборудуется двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и современную мультимедийную систему Swing c 8 динамиками. В качестве опций к заказу доступны аудиосистема Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Электронная система курсовой устойчивости, задние подголовники, передний центральный подлокотник и наружные электрозеркала с обогревом делают ежедневную эксплуатацию автомобиля максимально удобной и безопасной.

Обновленный семейный внедорожник чешского бренда, доступный также и в семиместном исполнении, будет собираться на мощностях завода в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD). Модель будет представлена в России уже в сентябре.
Узнать подробности об обновленном ŠKODA KODIAQ, а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта,19а, по  тел: +7 (8442) 55 23 55 или на нашем сайте.

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