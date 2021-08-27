Происшествия

В Волгограде взорвали две бомбы

Происшествия 27.08.2021 08:36
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27.08.2021 08:36


Накануне  пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредили в Волгограде две фугасные авиабомбы. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в ходе проведения земляных работ в Тракторозаводском районе Волгограда и в Городищенском районе Волгоградской области. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, после обследования боеприпасы были идентифицированы как фугасные авиационные бомбы «ФАБ–50».
Сообщения о неразорвавшихся боеприпасах, которые находят жители региона, поступают в экстренные службы города регулярно. "Эхо войны  в виде таких опасных находок продолжают ежегодно поднимать из земли. Только за этот год пиротехниками было обезврежено 18 авиабомб.

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