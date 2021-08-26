В Волгоградской области похолодает до +10

Общество 26.08.2021 17:20
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26.08.2021 17:20
Синоптики прогнозируют самую холодную ночь в Волгоградской области за все лето. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных северных районах ночные температуры упадут до +10...+14 градусов. В Волгограде ночью будет теплее - от +18 до +20 градусов. Днем в регионе ожидается +27...+32 градуса тепла, но ветер будет неласковым – он прилетит с севера-востока и местами скорость порывов составит 9-14 метров в секунду.
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