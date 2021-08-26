Маршрутки на юге Волгограда перенаправили к первому в городе аквапарку

Общество 26.08.2021 14:12
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26.08.2021 14:12
Вспомогательный маршрут №6а, который охватывает южные районы Волгограда, с 28 августа меняет схему движения. Как сообщили в мэрии, уже в эту субботу он начнет обслуживать микрорайон Санаторный в Кировском районе, а его конечной остановкой станет улица Пролетарская в Красноармейском районе.
В городской администрации пояснили, что решение об изменении маршрута принято в связи с возросшей потребностью в общественном транспорте жителей сразу нескольких жилых комплексов на улице Санаторной. Кроме того, на улице Пожарского работает сельскохозяйственная ярмарка. Также здесь открылся первый в городе аквапарк.
Согласно новой схемы движения, микроавтобусы маршрута № 6а будут отходить от ТРК "Акварель". Они проедут по проспекту Университетскому, повернут на ул. Григория Засекина, затем проедут по улицам Пожарского, Санаторной, вернутся на Вторую продольную и по ней проследуют до ул. Пролетарской.
Маршрут № 6а обслуживается комфортабельными автобусами малого класса. В часы пик интервал движения, как заверили в мэрии, составит не более 10 – 15 минут.
Жилой микрорайон Авиагородок по-прежнему будут обслуживать микроавтобусы маршрута № 8с "Авиагородок – Вишневая балка".
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