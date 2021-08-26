Тракториста обвиняют в поджоге степи в Волгоградской области

Расследования 26.08.2021 13:47
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26.08.2021 13:47
Полиция задержала 42-летнего тракториста по подозрению в возникновении ландшафтного пожара в Палласовском районе. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, горящую степь тушили 25 августа. Площадь пожара составила около 2 гектаров. Специалисты установили, что причиной возгорания сухой растительности стало нарушение требований пожарной безопасности. Полиция нашла виновника. Выяснилось, что пожар возник из-за попадания искры по вине 42-летнего тракториста, который работал в поле со снятым с выхлопной трубы пламегасителем.
Материалы переданы в органы МЧС для привлечения виновника к административной ответственности.
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